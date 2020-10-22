المالية تعلن تحقيق

2020/10/22 | 22:23 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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منذ 24 دقیقة

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ديجيتال ميديا ان ار تي

أعلن وزير المالية، علي عبدالأمير علاوي، الخميس، ان الورقة البيضاء حصلت على تأييد مطلق من قبل الدول الصناعية والمنظمات الدولية لأول مرة، عادة اياه انجازا للوزارة.





وذكرت الوزارة في بيان تلقى "ديجيتال ميديا ان ار تي"، نسخة منه اليوم، (22 تشرين الأول 2020)، ان وزير المالية قال خلال مشاركته في جولة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي الى عدد من دول أوروبا، ان "الورقة البيضاء حصلت على تأييد مطلق من قبل الدول الصناعية والمنظمات الدولية لاول مرة"، مبينا ان "التأييد الدولي والترحيب بالورقة البيضاء يعد انجازا لوزارة المالية".

وأضاف علاوي، ان "المنظمات الدولية رأت بان العراق يواجه تحديات اقتصادية شاقة خيمت عليها ازمتي كورونا وانخفاض اسعار النفط وان الورقة البيضاء تعد برنامجا طموحا للاصلاح الاقتصادي الشامل وتعزيز نمو الاقتصاد الخاص وحماية الفئات الاكثر ضعفا".

واشار الوزير، إلى ان "الدول الصناعية والمنظمات الدولية أعلنت دعمها لرؤية الحكومة العراقية في الاصلاح ليس فقط لدرء الازمات الحالية وانما لخلق فرص اقتصادية دائمة للشعب العراقي تلبي تطلعاتهم".

وفي وقت سابق، أعلنت اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي دعمها للورقة البيضاء التي تهدف الى إصلاح وتفعيل القطاع الخاص وتغيير مسار الاقتصاد الوطني من دور سيطرة الدولة الى دور التنظيم وفرض القانون والاهتمام بالفئات الهشة والرعاية الاجتماعية والعمل على ادخال تحسينات جذرية على ادارة الدولة لنظام المالية العامة للحد من الهدر المستمر للموارد، كما تسعى لاعادة هيكلة القطاع المصرفي ووضع معالجات علمية وحقيقية لرفع انتاج القطاع العام، وفقا لنص البيان.

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