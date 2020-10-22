ميسي على رأس التشكيلة المثالية للجولة الأولى من مجموعات دوري أبطال أوروبا

2020/10/22 | 22:24 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابة-اين]أعلن الحساب الرسمي لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم “التشامبيونزليغ” اليوم الخميس، عن التشكيلة المثالية للجولة الأولى من دور المجموعات في البطولة القارية.

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