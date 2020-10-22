محدث.. أسعار النفط ترتفع 1.5% عند التسوية

2020/10/22 | 22:32 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: ارتفعت أسعار النفط بنحو 1.5 بالمائة عند تسوية تعاملات اليوم الخميس، مع آمال تعافي الطلب على الخام.

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