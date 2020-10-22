أمريكا اللاتينية ونهاية سنوات التراجع والانقلابات الناعمة / بوليفيا: اتساع الاعتراف بالانتصار المذهل لليسار - رشيد غويلب

2020/10/22 | 22:35 - المصدر: الحوار المتمدن

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#رشيد_غويلب أعاد الناخبون في بوليفيا انتخاب اليسار في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي جرت في 18 تشرين الأول الجاري، وارجعوه بقوة الى سدة الحكم في البلاد.



فوفق النتائج المعلنة حتى الآن، فاز لويس آرسي مرشح “الحركة من اجل الاشتراكية” في الجولة الأولى للمعركة الانتخابية، وبفارق كبير.



والحركة الفائزة هي حزب الرئيس اليساري السابق موراليس، الذي أجبره العسكر الانقلابيون قبل سنة على الاستقالة من منصبه.



وحصدت الحر ......





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