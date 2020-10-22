العثور على مقبرة تضم رفات 70 شهيدة ايزيدية

2020/10/22 | 22:37 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عثرت السلطات في قضاء شنكال على مقبرة جماعية جديدة تضم رفات العشرات من النساء الايزيديات.

وقال فؤاد عثمان مدير اعلام وزارة شؤون الشهداء والمؤنفلين في حكومة اقليم كوردستان: ان الفريق الوطني المختص بفتح المقابر الجماعية في وزارة شؤون الشهداء والمؤنفلين مستمر بعمله في المرحلة الرابعة من عملية فتح المقابر الجماعية في قرية كوجو التابعة لقضاء شنكال.

واضاف: في قضاء شنكال تم العثور على مقبرة جماعية جديدة في ساحة معهد شنكال تضم رفات 70 شهيدة من النساء الايزيديات قتلهن تنظيم داعش الارهابي اثناء سيطرته على المنطقة.

واوضح: ان اعمال المرحلة الرابعة لفتح المقابر الجماعية في قرية كوجو ستتم بالتزامن مع فتح المقبرة الجماعية الجديدة التي تم العثور عليها مؤخراً.

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