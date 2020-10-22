تحدث عن السلاح المنفلت.. وزير الداخلية: أحلنا ملفات فساد بالمال العام الى النزاهة

2020/10/22 | 22:37 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزير الداخلية عثمان الغانمي: بدأنا بالاهتمام بمراكز الشرطة لأنها الواجهة في التعامل مع المواطن

الغانمي : نولي أهمية لشكوى المواطن وتوثيقها

الغانمي: نسقنا مع القضاء وبدأنا النهوض بكل مفاصل الوزارة

الغانمي: بدأنا بعملنا في هيكلة الوزارة ولدينا دراية وخبرة بذلك

الغانمي: فعلنا الشرطة المجتمعية

الغانمي: أمرت بإحالة جميع ملفات الفساد المتراكمة في الوزارة إلى النزاهة

الغانمي: واجهنا ضغوطاً بسبب إحالة ملفات الفساد إلى النزاهة

الغانمي: نجحنا في عملنا بفرض القانون والسيطرة على السلاح المنفلت

الغانمي: 50 بالمئة ممن يتعاطون المخدرات بين الشباب

يتبع ..

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