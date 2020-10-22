2020/10/22 | 22:39 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

ألقت شرطة محافظة ميسان، الخميس، القبض على 11 متهماً بإطلاق العيارات النارية إثر مشاجرة عشائرية في قضاء قلعة صالح.



وقالت مديرية الشرطة في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (22 تشرين الأول 2020)، إنه "تمكنت مديرية شرطة محافظة ميسان والمنشآت التابعة الى وكالة الوزارة لشؤون الشرطة، من إلقاء القبض على ١١ متهما بإطلاق العيارات النارية إثر مشاجرة حدثت في قضاء قلعة صالح جنوب مدينة العمارة، وضبط بحوزتهم سلاح ناري نوع (BKC) مع عتاد مكون من (250) اطلاقة، وتمت إحالة المتهمين إلى القضاء لينالوا جزاءهم العادل".

وأكدت خلية الاعلام الأمني، في وقت سابق، القبض على عدد من المتهمين بإثارة نزاع عشائري في محافظة ميسان.

وذكرت الخلية في بيان تلقى "ناس" نسخة منه (6 تشرين الاول 2020)، أن "قوة من فرقة الرد السريع تلقي القبض على عدد من المتهمين باثارة نزاع عشائري في مركز ناحية العزير بمحافظة ميسان، حيث تعرضت القوة خلال وصولها الى مكان النزاع الى إطلاق نار كثيف، حيث ردت على مصادر النيران والقت القبض على هؤلاء المتهمين وسيطرت على الموقف بشكل تام".

وأضاف البيان أنه في "غضون ذلك وردت معلومات عن احد المتهمين باثارة النزاع العشائري في إحدى البيوت القريبة من محل النزاع الاول حيث تمت مداهمة البيت من قبل قوات الرد السريع، وقد تعرضت القوة أيضاً الى إطلاق نار من قبل المتهم، مما دفع القوة المنفذة للواجب الى الرد على مصدر النيران وإصابة المتهم والقبض عليه وبحوزته بندقية نوع m16، وقد تم تسليمه مع باقي المتهمين الى الجهات المختصة".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نزاع عشائري في ميسان.. الشرطة تقبض على 11 متهماً) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نزاع عشائري في ميسان.. الشرطة تقبض على 11 متهماً) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).