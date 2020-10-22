2020/10/22 | 22:39 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني- تشير التوقعات الجوية إلى إمكانية حدوث موجة امطار مطلع الشهر المقبل.وقال المتنبئ الجوي الأقدم بمطار البصرة صادق عطية على صفحته بموقع فيس بوك “نتوقع حالة جوية ممطرة ستؤثر على بعض مناطق البلاد بداية الشهر المقبل” ونشر العطية خارطة تشير الى إمكانية حدوث موجة امطار شمال وغرب البلاد.ونشرت هيأة الأنواء الجوية […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص توقعات بموجة أمطار قريبة ومتنبئ جوي يحدد المناطق المشمولة المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (توقعات بموجة أمطار قريبة ومتنبئ جوي يحدد المناطق المشمولة) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (توقعات بموجة أمطار قريبة ومتنبئ جوي يحدد المناطق المشمولة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).