2020/10/22 | 22:39 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني – اعلنت خلية الاعلام الامني، الخميس، عن قيام مفارز الاستخبارات العسكرية بالقاء القبض على اثنين من الإرهابيين في بلد بمحافظة صلاح الدين.وذكرت الخلية في بيان، انه “بناءً على معلومات استخبارية دقيقة وبالتنسيق مع قسم استخبارات قيادة عمليات سامراء واستخبارات لواء مغاوير القيادة وبمشاركة مفرزة من مكافحة ارهاب بلد تم القاء القبض […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص القوات الأمنية تلقي القبض على اثنين من الإرهابيين في بلد المركز الخبري الوطني.

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