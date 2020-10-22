2020/10/22 | 22:47 - المصدر: الصحافة المستقلة

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اعلن في العاصمة السورية عن مقتل مفتي دمشق وريفها عدنان أفيوني، اليوم الخميس، اثر انفجار عبوة ناسفة في بلدة قدسيا بريف العاصمة السورية، وفقا لوكالة “سانا” الرسمية”.



وأوردت وكالة الأنباء السورية “استشهاد الشيخ محمد عدنان أفيوني مفتي دمشق وريفها إثر إصابته بتفجير عبوة ناسفة في بلدة قدسيا بريف دمشق”.



كما نعت وزارة الأوقاف […]

التدوينة مقتل مفتي دمشق بانفجار عبوة ناسفة في سيارته ظهرت أولاً على وكالة الصحافة المستقلة.

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