وسط ”كورونا“.. ”سنابشات“ يستقطب ملايين المستخدمين الجدد

2020/10/22 | 22:54 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {منوعات: الفرات نيوز} شهد تطبيق "سنابشات" زيادة في عدد المستخدمين خلال أزمة وباء "كورونا".ووفقاً لبيانات الشركة، فإنّ "التطبيق أضاف 11 مليون مستخدم جديد خلال الربع الثالث من العام 2020، ليصل العدد الإجمالي للمستخدمين النشطين يومياً إلى 249 مليوناً".

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