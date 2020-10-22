بريطانيا تسجل 21,242 إصابة خلال 24 ساعة الماضية

2020/10/22 | 22:54 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية:الفرات نيوز}سجلت بريطانيا 21,242 إصابة خلال 24 ساعة الماضية

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