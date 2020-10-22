نائب عن الفتح: اقامة الانتخابات في ظل الازمة المالية الحالية هو امر مستحيل

2020/10/22 | 22:59 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ بغداد

استبعد النائب عن تحالف الفتح عبد الامير المياحي، الخميس، اجراء الانتخابات في ظل الازمة المالية الراهنة، لافتا الى ان الانتخابات وفي حال اجريت فانها لن تكون بعيدة عن التدخلات في ظل الحكومة الحالية.

وقال المياحي في تصريح متلفر تابعته /المعلومة/، ان “الحكومة لن تكون مسيطرة على الانتخابات، كما انها لن تكون بعيدة عن التدخلات في ظل الحكومة الحالية”.

واضاف ان “اقامة الانتخابات في ظل الازمة المالية الحالية هو امر مستحيل ولايمكن تحقيقه، خاصة ان العراق يمر بظرف خطر جدا واقامة الانتخابات هو امر صعب جدا”.

وبين ان “ داعش الارهابي لازال موجودا فكيف تفكر الحكومة بإقامة انتخابات، اضافة الى ان كل الكتل السياسية تنظر بعين المصلحة في كل القضايا ولو كانت الكتل تنظر لمصلحة العراق لما وصل الى هذه المرحلة”.



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