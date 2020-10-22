الأحمر يكشف عن قائمته النهائية المشاركة في الدوري الممتاز

2020/10/22 | 23:02 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ بغداد

كشف نادي الديوانية اليوم الخميس، عن القائمة الرسمية لفريقه المشارك في الدوري العراقي الممتاز بكرة القدم للموسم الجديد 2020 / 2021.

وذكر المدير الإداري للفريق حاتم شلال في بيان تلقته وكالة/ المعلومة/ إن “القائمة اكتملت اليوم بعد ان استقر الجهاز الفني على ٢٩ لاعبا سميثلون الفريق هذا الموسم”.

وضمت القائمة كل من: لحراسة المرمى : مهدي هاشم، وليد عطية، ليث معن

لخط الدفاع : مصطفى ناظم، حمود مشعان، علاء عبد الكاظم، ويسلي بيريرا، علي رعد، ناجي ناطق، حيدر ماجد، حسين جاسم، محمد سعيد، احمد ناظم.

لخط الوسط: علي حامد، ايزاك، انور مهدي، ماكسي، إيفان سليمان، عبد الله حامد، سيف الدين ظاهر، عبد الله خلف، علي عبود، مصطفى عبد الله، سيف كاظم

لخط الهجوم : كابسلي، كرار رحيم، فلاح عبد الكريم، حسين سلمان، حمزة زكريا.



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