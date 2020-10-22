مجموعة العشرين تحذر من التأثير الخطير للفساد على النمو الاقتصادي

2020/10/22 | 23:03 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الرياض - مباشر: حذرت مجموعة العشرين برئاسة المملكة العربية السعودية من التهديدات المتزايدة للفساد وتأثيره الخطير على النمو الاقتصادي.وقالت مجموعة العشرين، في بيان وزاري لدول المجموعة في مجال مكافحة الفساد، إنه في الوقت الذي يمُر فيه العالم بهشاشة …

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