العراق وبريطانيا تبحثان التعاون المشترك بمجالي الاقتصاد والأمن

2020/10/22 | 23:03 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: استقبل مصطفى الكاظمي، رئيس مجلس الوزراء العراقي، اليوم الخميس، وزير الخارجية البريطاني، دومينيك راب، في مقر إقامته بالعاصمة البريطانية لندن وجرى خلال اللقاء بحث الأوضاع الأمنية والسياسية في العراق والمنطقة، وسبل تعزيز التعاون المشترك بين …

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