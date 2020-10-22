تحليل يتحدث عن

2020/10/22 | 23:06 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في وقت سابق من هذا العام، أرسلت روسيا مرتزقة وأسلحة ودعما جويا لقوات حكومة مدينة طبرق بقيادة المشير خليفة حفتر، إلا أن حفتر لم يستطع السيطرة على العاصمة واكتفى بالسيطرة على مدينة سرت.

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