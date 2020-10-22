لاهور شيخ جنكي يبحث الاوضاع الراهنة مع قادة الاطراف السياسية

2020/10/22 | 23:08 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في اطار زيارته الى العاصمة بغداد، التقى لاهور شيخ جنكي الرئيس المشترك للاتحاد الوطني الكوردستاني بعدد من قادة الاطراف والاحزاب السياسية.

ومن اجل مناقشة الملفات المهمة المتعلقة بالعراق واقليم كوردستان، قام لاهور شيخ جنكي الرئيس المشترك للاتحاد الوطني الكوردستاني بزيارة هادي العامري رئيس تحالف الفتح.

وجرى خلال اللقاء، بحث الاوضاع السياسية الراهنة في العراق والتهديدات التي تواجه الامن والاستقرار في البلاد والازمة المالية وضرورة تعزيز التنسيق والتعاون بين الاحزاب والاطراف السياسية.

في جانب آخر من اللقاء، بحث الرئيس المشترك للاتحاد الوطني ورئيس تحالف الفتح الاوضاع الامنية في محافظتي كركوك وديالى، واكدا ضرورة تعزيز التنسيق بين الاتحاد الوطني وتحالف الفتح في هذا الصدد.

وفي اطار زيارته الى العاصمة بغداد ايضا، استقبل الرئيس المشترك للاتحاد الوطني الكوردستاني سليم الجبوري رئيس حزب التجمع المدني للأصلاح والوفد المرافق له.

وجرى جلال اللقاء، بحث الاوضاع السياسية الراهنة في العراق والانتخابات المقبلة وقانون الانتخابات، بالاضافة الى الاوضاع في محافظة ديالى.

كما استقبل لاهور شيخ جنكي الرئيس المشترك للاتحاد الوطني وفدا من القيادات السنية من محافظات مختلفة.

وخلال اللقاء، تمت مناقشة الاوضاع السياسية في العراق بشكل عام واوضاع المناطق المحررة بشكل خاص، اكد الجانبان ضرورة التنسيق الاكثر مع القيادة الجديدة للاتحاد الوطني الكوردستاني في المناطق المستقطعة.

واستقبل لاهور شيخ جنكي الرئيس المشترك للاتحاد الوطني، الشيخ احمد ابو ريشة رئيس مؤتمر صحوة العراق والوفد المرافق له.

وبحث الرئيس المشترك للاتحاد الوطني مع رئيس مؤتمر صحوة العراق الاوضاع في المناطق المحررة بشكل عام ومحافظة الانبار بشكل خاص.

PUKmedia خاص

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