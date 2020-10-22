ولي عهد بريطانيا يبحث مع الكاظمي سبل تعزيز العلاقات

2020/10/22 | 23:09 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التقى الأمير تشارلز ولي عهد المملكة المتحدة أمير ويلز، اليوم، مصطفى الكاظمي رئيس الوزراء العراقي، الذي يزور لندن في مهمة رسمية حاليا.وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات، بالإضافة إلى عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك.وكان بوريس جونسون رئيس الوزراء البريطاني، قد التقى في وقت سابق […]

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