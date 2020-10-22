الحريري بعد تلقيه التكليف من عون: سأشكل حكومة من غير الحزبيين لتطبيق ورقة المبادرة الفرنسية

2020/10/22 | 23:09 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بيروت-(أ ف ب) – كلف الرئيس اللبناني ميشال عون الخميس زعيم تيار المستقبل سعد الحريري تشكيل الحكومة الجديدة في مهمة صعبة وسط انقسامات سياسية حادة وامتعاض الشارع الناقم على الطبقة الحاكمة.وفي حال نجح الحريري الذي استقالت حكومته قبل نحو عام على وقع احتجاجات شعبية، في تأليف الحكومة المقبلة، ستكون المرة الرابعة التي يرأس […]

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