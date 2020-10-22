مقتل مفتي دمشق وريفها في انفجار عبوة ناسفة بسيارته 

2020/10/22 | 23:09 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دمشق,- (أ ف ب) – قتل مفتي دمشق وريفها الشيخ محمّد عدنان الأفيوني، الذي يعتبر من كبار العلماء في سوريا، الخميس إثر انفجار عبوة ناسفة بسيارته غرب دمشق، وفق ما أفادت وكالة الأنباء الرسمية “سانا” ووزارة الأوقاف.وأوردت وكالة سانا أن مقتله جاء “جراء استهداف سيارته بتفجير إرهابي غادر مساء اليوم في بلدة قدسيا” في […]

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