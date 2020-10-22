رئيس النقابه وعضو النقابه العامه يؤكد تكفله لزملاؤه اتخاذ الاجراءات القانونيه لبراءتهم. - تيار الكفاح العمالى - مصر

2020/10/22 | 23:10 - المصدر: الحوار المتمدن

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#تيار_الكفاح_العمالى_-_مصر رئيس النقابه وعضو النقابه العامه يؤكد تكفله لزملاؤه اتخاذ الاجراءات القانونيه لبراءتهم.غضب شديد وسط 7100الاف عامل بغزل كفر الدوار وصباغى البيضا, بعد معرفتهم امس بوصول اخطارات ل20 عامل ورئيس النقابه وعضو النقابه العامه يؤكد تكفله ويؤكد لزملاؤه اتخاذ الاجراءات القانونيه لبراءتهم.ساد غضب شديد لليوم الثالث وسط 7100الاف عامل بغزل كفر الدوار وصباغى البيضابعد انتشار الاخبار وسط العمال الاثنين الم ......





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