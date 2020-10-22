كاتانيتش يصل الى أربيل غداً ويحضر مباراة افتتاح الدوري الممتاز

2020/10/22 | 23:25 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} اعلن المدير الإداري للمنتخب العراقي باسل كوركيس، مساء الخميس، وصول المدرب كاتانيتش الى أربيل يوم غد الجمعة.

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