البطريركية الكلدانية توضح بشأن موقف البابا فرنسيس من المثليين

2020/10/22 | 23:25 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

نفت البطريركية الكلدانية، الخميس، اقرار البابا فرنسيس الزواج المثلي، مبينة ان البابا لا يستعمل مصطلح "الزواج" للمثليين البتة.





وقال إعلام البطريركية في بيان تلقى "ديجيتال ميديا ان ار تي" نسخة منه اليوم، (22 تشرين الأول 2020)، انه "تناولت وسائل التواصل الاجتماعي وبعض الفضائيات خبرا، مفاده ان البابا أقر بالزواج المثلي، وغير عقيدة الكنيسة الكاثوليكية.



هذا غير صحيح على الاطلاق.



الكنيسة الكاثوليكية والكنائس الاخرى تعد الزواج الطبيعي بين الذكر والانثى من التصميم الالهي، وهو وحده زواج شرعي، تعده الكنيسة سرا sacrament من اسرارها المقدسة السبعة".

وأضاف البيان، ان "الكنيسة في الغرب مفصولة عن الدولة.



والدول الغربية علمانية واحكامها علمانية مدنية.



نذكر على سبيل المثال الكنيسة تحرم الاجهاض، بينما تشرعه العديد من الدول الغربية".

وتابع، ان "الفلم عن حياة البابا "فرانشيسكو" الذي يغطي نشاط البابا فرنسيس يتضمن مقطعا يقول فيه: ان المجتمع المدني هو من يقرر الارتباط لمثيلي الجنس".

وبين، ان "البابا لا يستعمل مصطلح "الزواج" للمثليين البتة.



البابا طالب المجتمع المدني والعائلات برعاية المثليين ومحبتهم وحمايتهم، ولم يقل ان يكونوا اسرة.



اما عن قوله ان الجميع هم ابناء الله، فهذا يعود الى ان الله خلق الانسان فهو بالتالي ابنه.



والله وحده هو الديان وليس غيره".

وأشار إلى ان "البابا لم يناقش دمج المثليين في زواج طبيعي كنسي، بل على العكس انه يشدد على عقيدة الكنيسة الكاثوليكية بأن الزواج هو شراكة مدى الحياة بين رجل واحد وامرأة واحدة".

واختتم البيان بالقول: "نتمنى من وسائل الاعلام توخي الدقة".

وكان البابا فرنسيس، دعا إلى إضفاء الشرعية على الزيجات المدنية من نفس الجنس، وأن تتم حمايتها بالقوانين المدنية، واصفا المثليين بـ"أبناء الله" الذين لا ينبغي نبذهم من الدين.

وذكرت وكالة "أسوشيتيد برس" أن البابا أدلى بهذه التصريحات خلال فيلم وثائقي صدر في إيطاليا يوم الأربعاء، حيث وصف المثليين الكاثوليك بأنهم "أبناء الله"، وقال إنه لا ينبغي نبذهم من الدين.

وقام البابا بتأطير الزيجات المدنية، وهو وضع قانوني له حقوق مماثلة للزواج في بعض الولايات القضائية، كطريقة لضمان أن الأزواج من نفس الجنس "مشمولين قانونا" ويمكنهم تكوين عائلات.

واوضح البابا ان "الأشخاص المثليون يجب أن يكون لديهم الحق لتكوين أسرة.



إنهم أبناء الرب ولهم الحق لتكوين عائلة"، مضيفا: "لا أحد يجب أن يتم طرده خارجا أو يصبح بائسا بسبب ذلك"، بحسب ما ذكرته وكالة "رويترز".

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