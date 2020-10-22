عالية نصيف تؤكد وجود أرباح في البنوك من مزارع العراق في فيتنام

2020/10/22 | 23:25 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت النائبة عالية نصيف وجود مبالغ تخص

أرباح المزارع العراقية في فيتنام في

عدد من البنوك، وهي دليل آخر على عائدية

هذه المزارع للعراق .

وقالت في بيان اليوم :" إن هناك مبالغ تخص

ارباح المزارع العراقية

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