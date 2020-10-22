اغتيال رجل دين بارز في العاصمة السورية دمشق

2020/10/22 | 23:25 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وكالة الأنباء السورية الرسمية،

اليوم الخميس، مقتل الشيخ محمد عدنان

أفيوني مفتي دمشق وريفها إثر إصابته

بتفجير العبوة الناسفة في بلدة قدسيا

بريف دمشق.

وقالت وكالة الأنباء السورية ”سانا“

عبر موقعه

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