قوات الأمن العراقية تدخل حالة

2020/10/22 | 23:26 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]كشف مصدر أمني، دخول قوات الأمن العراقية بدءاً من يوم غد الجمعة حالة الإنذار على خلفية الاحتجاجات الشعبية المرتقبة الأسبوع المقبل.

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