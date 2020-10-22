البدء بترميم مزار مام رشان في شنكال بتنفيذ المنظمة الايزيدية للتوثيق

2020/10/22 | 23:33 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 – حسام الشاعر تم البدء بترميم مزار مام رشان الذي فجره تنظيم داعش الارهابي في جبل شنكال عام 2014 بعد احتلالهم لمناطق من قضاء سنجار، بتنفيذ المنظمة الايزيدية للتوثيق.“خيري كدي” وهو مهندس قام بتخطيط هندسي لجميع المزارات في بعشيقة وبحزاني في تصريح خاص لــ “ايزيدي 24، قال “بعدما أنهينا ترميم جميع مزارات …

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