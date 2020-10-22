تراجع أرباح وإيرادات

2020/10/22 | 23:33 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: تراجعت أرباح "إنتل" خلال الربع الثالث من العام الجاري، كما هبطت الإيرادات لكنها تجاوزت التوقعات.

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