محدث.. الأسهم الأمريكية ترتفع عند الإغلاق بقيادة قطاع البنوك

2020/10/22 | 23:33 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية في ختام عند ختام تعاملات اليوم الخميس، بعد بيانات اقتصادية ونتائج أعمال.

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