2020/10/22 | 23:39 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طرابلس-(أ ف ب) – أعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا الخميس عن أسفها لـ”الاعتقال خارج إطار القانون” لرئيس المؤسسة الليبية للإعلام، داعية إلى “الإفراج الفوري وغير المشروط” عنه.ومحمد بعيو، صحافي وكان أحد الإعلاميين البارزين إبان حكم نظام معمر القذافي، معروف بعدائه للتيارات الإسلامية، كما انتقد مؤخرا في مناسبات مختلفة تنامي نفوذ المجموعات المسلحة […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الأمم المتحدة تعرب عن قلقها لاعتقال رئيس مؤسسة الإعلام في ليبيا) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الأمم المتحدة تعرب عن قلقها لاعتقال رئيس مؤسسة الإعلام في ليبيا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).