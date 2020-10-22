نقيب الفنانين يفسر لـ ’ناس’: سبب منح ’سعدون الساعدي’ هوية النقابة!

2020/10/22 | 23:41 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أكد نقيب الفنانين، جبار جودي، الخميس، أن منح النقابة هوية العضوية للفنان الشعبي سعدون الساعدي، تعتبر بطاقة ممارسة مهنة، وذلك عقب نقاش واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن منح الساعدي هوية النقابة. وقال جودي، في تصريح لـ"ناس"، (22 تشرين الاول 2020)، إن "هذه الهوية لا تعتبر انتسابا، ومنح هوية العضوية لسعدون الساعدي تعتبر بطاقة ممارسة مهنة، تمنح لكل شخصية تقدم عملاً فنياً في الساحة العراقية".

وأضاف، "لابد لكل شخص أن يكون لدية بطاقة ممارسة مهنة لكي يستطيع أن يقدم اعماله الفنية بصورة رسمية ضمن تعليمات نقابة الفنانين العراقيين".

وواجه الساعدي حزمة انتقادات بعد أغنيته الأولى "صمون عشرة بألف" تركزت غالبيتها على اتهامه بتقديم "مستوى غير لائق بالفن العراقي" لكن آخرين ردوا بأن الأغاني الشعبية التي تكون موضوعاتها بسيطة أو غير مألوفة، هي لون موجود لا يمكن تجاوزه في ثقافات الشعوب.

كما تركزت جملة من الانتقادات حول عدم التزام فريق الساعدي باجراءات العزل الصحي حيث ظهر في عمله السابق "صمون عشرة بألف" وسط حشد من الشبان، لكنه قلل الأعداد في العمل الجديد "ناكل فلافل" فيما يبدو انها استجابة منه للانتقادات.

وحققت الاغنية الثانية للساعدي "ناكل فلافل" اكثر من ربع مليون مشاهدة على منصة يوتيوب وحدها، خلال الساعات الاولى لبثها.

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