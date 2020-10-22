رسمياً.. أمريكا ترخص عقاراً لعلاج مصابي كورونا

2020/10/22 | 23:56 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} رخصت الولايات المتحدة الامريكية، بشكل كامل استعمال عقار {ريمديسيفير} لعلاج المصابين بفيروس كورونا..يتبع

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