الحدود يعلن جاهزيته للقاء الميناء وموعد وصوله الى البصرة

2020/10/22 | 23:56 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} اكد مدرب الحدود، مظفر جبار، جاهزية فريقه لخوض افتتاح منافسات الدوري العراقي الممتاز، الأحد المقبل، أمام الميناء، في ستاد الفيحاء بمدينة البصرة.

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