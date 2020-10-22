الغانمي يتحدث عن نتائج اجراءات نفذتها الداخلية في بغداد والمحافظات الجنوبية

2020/10/22 | 23:56 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

نفى وزير الداخلية، عثمان الغانمي، الخميس، وجود حظر للتجوال في ذكرى 25 تشرين، معلنا ان الجرائم في بغداد انخفضت بشكل كبير، مؤكدا السيطرة على النزاعات العشائرية والسلاح المنفلت في المحافظات الجنوبية، مشيرا إلى احالة جميع ملفات الفساد الى النزاهة، واقصاء المتورطين بها خارج الوزارة.

وذكر الغانمي لوسائل اعلام رسمية تابعها "ديجيتال ميديا ان ار تي"، اليوم، (22 تشرين الأول 2020)، إن "الجرائم في بغداد انخفضت بشكل كبير بسبب الالية الجديدة التي تم اعتمادها في سياق عمل مراكز الشرطة من لحظة دخول المتهم حتى ذهاب اوراقه إلى القاضي"، مضيفا أن "وزارة الداخلية اعطت اهمية بالغة لشكوى المواطن من حيث التوثيق والمتابعة".

ولفت إلى وجود "مفاصل عدة في المحافظات لم يتم زيارتها مطلقا"، مبينا أن "وزارة الداخلية باشرت بزيارة هذه المفاصل بشكل منفرد دون الاعتماد على مبدأ ضرب كل المفاصل مرة واحدة"، كاشفا عن "وجود دعاوى متوقفة من 2018 في مراكز الشرطة".

وبين وزير الداخلية، "وجود ضغوطات تمارس على الوزارة لكن لم يتم الاستجابة لها احتراما للمهنة ومصلحة المواطن"، مؤكدا "سعي الوزارة الى خلق بيئة امنة وفق الاسس التي أقرتها المعايير الدولية".

وأكد، أن "من حق المتظاهرين الاحتفال بالذكرى السنوية، للاحتجاجات التي كان لها ثمرة كبيرة، مثل تغيير الحكومية، وقانون الانتخابات وغيرها"، مشيرا إلى أن "الداخلية عقدت مؤتمرا أمنيا وطلبنا بمنع استخدام الحي لأي سبب".

وعن قضايا الفساد، أكد الغانمي، "احالة جميع الملفات الى النزاهة خلال اسبوع واحد رغم كل الضغوطات التي تعرضنا لها"، مبينا ان "الملفات كانت تخص سرقة المال العام وتم اقصاء المتورطين بها خارج الوزارة"، مؤكدا "الاستمرار في مكافحة الفساد لانه السبب في تسهيل الجريمة".

وحول النزاعات العشائرية، اشار الغانمي إلى "تزايد هذه الظاهرة في المحافظات الجنوبية ما تسبب بسقوط ضحايا كثر من المواطنين"، مؤكدا تمكن الداخلية من "السيطرة على النزاعات العشائرية ضمن عمليات فرض القانون التي حققت السيطرة على السلاح المنفلت".

والى ملف المخدرات، قال الغانمي، "لدينا تجار يعملون في المخدرات ملاحقين من قبلنا من خلال السيطرات الميدانية والمتابعة"، مشددا على ضرورة "تجفيف منابع هذه المواد".

واتهم وزير الداخلية "بعض الدول الاقليمية للعراق فضلا عن جهات محلية بالعمل على هدم المجتمع"، كاشفا عن "افشال مخطط لانشاء مزارع خاصة للمخدرات في محافظات جنوبية".

وأوضح الغانمي، ان "حالات الانتحار التي يشهدها العراق اخيرا اغلبها تعود لاسباب عائلية"، فيما لفت الى ان "20 بالمئة من هذه الحالات تعود اسبابها للمخدرات".

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