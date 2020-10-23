المالية العراقية: دول صناعية ومنظمات دولية تدعم إصلاحات الورقة البيضاء

2020/10/23 | 00:04 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أعلن علي عبد الامير علاوي، وزير المالية العراقي، دعم المنظمات الدولية والدول الصناعية للورقة البيضاء التي قدمتها الحكومة للإصلاح الاقتصادي للدولة.وأكد علاوي، أن الورقة البيضاء حصلت على تأييد مطلق من قبل الدول الصناعية والمنظمات الدولية …

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