مراسل يرصد لحظات ’مبارزة’ على الهواء خلال استضافة ملا طلال على BBC: إعلامي ضد إعلامي!

2020/10/23 | 00:12 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

رصد مراسل قناة BBC فراس كيلاني، أجواء الحوار الذي أجراه المتحدث باسم الحكومة العراقية أحمد ملا طلال على شاشة القناة، مع المذيع محمد سيف، مسلطاً الضوء على ’المناورات’ التي شهدها الحوار، نظراً لخلفية ملا طلال الإعلامية، فضلاً عن ’احتراف’ عبدالحميد.



واقتحم مذيع BBC جدار الأسئلة، بسؤال مباشر عن ما إذا كانت حكومة الكاظمي قد أخفقت فيما يتعلق بحماية البعثات الدبلوماسية، الامر الذي تسبب بعزم واشنطن غلق سفارتها في العراق، وهو ما دعا الملا طلال إلى الإستدراك على عبدالحميد، وتذكيره بأن السؤال الأول ينبغي أن يكون عن سبب الزيارة التي وصفها بالتاريخية للوفد الحكومي العراقي إلى بريطانيا، واسترسل متحدثاً عنها.

وقال كيلاني تعليقاً على ذلك باللهجة الدارجة، أن "المذيع مذيع، والضيف مذيع سابق، والمذيع يعرف تماماً شغله، والضيف يعرف ماهي لعبة المذيع الذي يحاول أن يعمل عمله، لكن عمل المذيع الحالي في هذه اللحظة، لا يروق للمذيع السابق، الذي حاول أن يقول للمذيع الحالي، ما الذي عليه أن يسأل، وليقوم بطرح السؤال والإجابة عليه، وختم "تحية للإثنين".

وقال ملا طلال، إن "الزيارة مهمة لهذه البلد، وكنت أتوقع أن يكون ذلك السؤال الأول، وأنا في طريقي شاهدت العديد من الباصات الحمراء ذات الطابقين وكانت وحدة من ملامح توأمة بغداد مع لندن، هذه الزيارة جاءت لإحياء هذا المشروع مع المملكة المتحدة".

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