شرطة ذي قار تعتقل متهمين بقتل شخص اثر خلاف على مجرى نهر

2020/10/23 | 00:19 - المصدر: الصحافة المستقلة

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المستقلة /حيدر حسين المشرف/..اعتقلت شرطة محافظة ذي قار ، اليوم الخميس ، متهمين اثنين قتلا شخصا اثر خلاف على مجرى نهر في قضاء الدواية شمال شرق مدينة الناصرية .



وقال بيان صادر عن الشرطة تلقت ( المستقلة ) نسخة منه ان ” شرطة الدواية بالتعاون مع فوج الطوارئ الرابع ، وخلية استخبارات الافواج ، تمكنت […]

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