بالوثيقة .. وزير الخارجية يخول الفيلي باصدار التوجيهات في الامور الادارية المتعلقة بالوزارة

2020/10/23 | 00:19 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

خول وزير الخارجية فؤاد حسين اليوم الخميس ، السفير لقمان الفيلي المشرف على مكتب الوزير بكافة الصلاحيات باصدار التوجيهات في الامور الادارية المتعلقة في مقر الوزارة والبعثات الدبلوماسية.

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