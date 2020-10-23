وزير الداخلية : لايوجد حظر للتجوال في تظاهرات 25 تشرين الاول

2020/10/23 | 00:19 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد نفى وزير الداخلية عثمان الغانمي اليوم الخميس ، عزم الحكومة فرض حظر للتجوال في تظاهرات 25 تشرين الاول .

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