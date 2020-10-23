صائب، مفارقات غريبة ومسيرة طويلة - جواد بولس

2020/10/23 | 00:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#جواد_بولس ما زال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، صائب عريقات، يرقد في مستشفى "هداسا" الاسرائيلي بوضع صحي حرج لكنه مستقر، وذلك حسب ما أفادت عائلته مؤخرًا .وقد أصيب الدكتور صائب عريقات بفيروس كورونا وبقي تحت المراقبة الطبية المحلية في بيته، الكائن في مدينة أريحا، الى أن تدهورت حالته الصحية بشكل مقلق مما استوجب نقله الى مركز طبي فيه ما يلزم من طواقم مؤهلة، ومعدّات ملائمة لتأمين الرعاية الطبية ......





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