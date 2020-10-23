المحكمة الدستورية من جديد - جيلاني الهمامي

2020/10/23 | 00:20 - المصدر: الحوار المتمدن

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#جيلاني_الهمامي المحكمة الدستورية من جديدنظرت الجلسة العامة لمجلس النواب على امتداد يومي الأربعاء والخميس 7 و8 أفريل الجاري في مشروعي قانون لتنقيح القانون الأساسي عدد 50 لسنة 2015 المنظم للمحكمة الدستورية في محاولة جديدة لحل معضلة المحكمة الدستورية التي ينص الدستور في فصله 148 في باب الاحكام الانتقالية، النقطة الخامسة " يتم في أجل أقصاه ستة أشهر من تاريخ الانتخابات التشريعية إرساء المجلس الاعلى للقضاء ......





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