ععندما يصبح المسؤول ثائراً - نادية خلوف


ععندما يصبح المسؤول ثائراً - نادية خلوف
2020/10/23 | 00:20 - المصدر: الحوار المتمدن
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #الحوار_المتمدن

#نادية_خلوف عاد سعد الحريري بحلّته الجديدة .

كان البطل قد استقال، ثم عاد ثائراً منتصراً بإذن الله.

، وكل شيء سوف يكون بخير، لا ينقص الحريري شيء سوى أن يضعوا له مفتاحاً في ظهره كي يشد حيله عندما يتكلم ، هل تذكرون نعمان في أفلام الصغار، كانوا يشدونه بالمفتاح .

استقال البطل.

عاد البطل، وما هو الآن أسوأ مما كان ، ومع عودة البطل يجب أن يفلت السياسيون المتورطون في الانفجار، فهم أصلاً من يشرف على التّحقيق.

لبنا ......

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