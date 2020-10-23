ععندما يصبح المسؤول ثائراً - نادية خلوف

2020/10/23 | 00:20 - المصدر: الحوار المتمدن

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#نادية_خلوف عاد سعد الحريري بحلّته الجديدة .



كان البطل قد استقال، ثم عاد ثائراً منتصراً بإذن الله.



، وكل شيء سوف يكون بخير، لا ينقص الحريري شيء سوى أن يضعوا له مفتاحاً في ظهره كي يشد حيله عندما يتكلم ، هل تذكرون نعمان في أفلام الصغار، كانوا يشدونه بالمفتاح .



استقال البطل.



عاد البطل، وما هو الآن أسوأ مما كان ، ومع عودة البطل يجب أن يفلت السياسيون المتورطون في الانفجار، فهم أصلاً من يشرف على التّحقيق.



لبنا ......





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