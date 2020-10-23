رسالة من ميسي لرونالدو.. هذا مضمونها

2020/10/23 | 00:27 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} وجه النجم الأرجنتيني لفريق برشلونة الاسباني، ليونيل ميسي، الخميس، رسالة إلى النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بعد إصابة الأخير بفيروس كورونا المستجد.

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