كشف مقبرة جديدة للنساء الازيديات في سجار

2020/10/23 | 00:27 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} عثر، اليوم الخميس، على مقبرة جماعية جديدة تضم رفات العشرات من النساء الايزيديات في قضاء سنكال غربي نينوى.

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