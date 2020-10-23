سلطات كوردستان تعتقل عضوا في حزب كوردي وناشط في دهوك بـ'صورة بشعة' (فيديو)

2020/10/23 | 00:27 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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منذ 27 دقیقة

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ديجيتال ميديا ان ار تي

اعتقلت السلطات الأمنية في دهوك، الخميس، رئيس فرع منطقة بادينان في حزب التحالف الوطني الكوردي، شفان سعيد باروسكي، والصحفي الناشط كوهدار زيباري، بـ"صورة بشعة" لانتقادهم الحكومة.

وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي في اقليم كوردستان، تسجيلات مصورة، تابعها "ديجيتال ميديا ان ار تي" اليوم، (22 تشرين الأول 2020)، اظهرت بنات الناشط شفان سعيد، قالوا فيها أن قوات الأمن اعتقلت والدهم دون أمر من القاضي، ولم تحترمه الجهات المسؤولة عن الاعتقال وهددوا زوجته وأطفاله.

وذكرت أكبرهن: "والدي لم يفعل شيئا يستحق الاعتقال، واعتقلوه بصورة بشعة من قبل الحكومة الفاشلة وهنا ليست كوردستان بل مكان للقسوة، اختي تبكي وتسأل أين والدي؟".

من جهته قال ممثل منظمة مترو في دهوك، وشقيق شفان سعيد، أيهان سعيد، إنه "في الساعة 8:30 صباحا، توجهت قوة مسلحة ملثمة إلى منزل شقيقه وكسرت باب منزلهما، وضربوه عندما كان في السرير أمام أطفاله، بينهم بعمر 10 سنوات، ثم أخذوا أخاه دون إذن من المحكمة أو توضيح سبب الاعتقال".

وأضاف أيهان، إن "عناصر القوة تصرفوا بطريقة وكأنهم تمكنوا من اعتقال أحد قادة داعش، كان أخي مدرسا دينيا وخطيبا في المسجد، تم عزله من عمله بسبب انتقاد الحكومة وخفض الرواتب".

وتابع بالقول: إنهم "حاولوا معرفة مصير شقيقه من أجهزة الأمن والشرطة، وحتى من قبل جهاز الأمن الباراستن دون جدوى".

وأشار إلى انه "تم اعتقال أكثر من 300 شخص في بادينان خلال الأشهر القليلة الماضية، وأفرج عن بعضهم بشرط ألا ينتقدوا السلطات بعد الآن".

من جانبها أصدرت مديرية شرطة دهوك بيانا بشأن اعتقال بعض الأشخاص في المحافظة، قالت فيه إنه "تم القبض عليهم بأمر من القاضي، وأنه لم يتم الإساءة لأحد أثناء الاعتقال".

وأضافت، إن "مذكرة التوقيف الصادرة بحق المتهمين صدرت وفقا للمادة 221 من قانون العقوبات العراقي، وأوامر من القاضي، وألقت الشرطة والأجهزة الأمنية الأخرى القبض على المشتبه بهم تحت إشراف قائد الشرطة".

وتابعت، ان "المتهمين لم يتعرضوا لمضايقات على الاطلاق، وتم ارسالهم باحترام الى المحكمة وفقا للقانون" .

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