جواز السفر الإلكتروني في العراق ينتظر المخصصات المالية للإطلاق

2020/10/23 | 00:51 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: قال أحمد عبد الستار، مدير شؤون الجوازات في العراق، إن المديرية أنهت جميع الإجراءات المتعلقة بالمباشرة بإصدار الجواز الإلكتروني، حيث إنها وصلت إلى مراحل متقدمة، فيما يخص مشروع توأمة الجوازات والبطاقة الموحدة.وأكد أحمد عبدالستار، اليوم …

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