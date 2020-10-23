الموارد المائية العراقية: لا خطر يهدد عمل سد حمرين

2020/10/23 | 00:51 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أكدت وزارة الموارد المائية، سلامة سد حمرين وأنه بوضع آمن وبحالة جيدة ولا يوجد أي خطر يهدد عمل السد.وقالت الوزارة، إن سد حمرين بوضع آمن وبحالة جيدة ولا يوجد أي خطر يهدد عمل السد، وإن "ملاكات المشروع مستمرة بأعمال المراقبة والفحص اليومي …

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