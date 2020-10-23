التحالف يقصف

2020/10/23 | 00:58 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} قتل 14 مسلحا من بينهم 6 قياديين في جبهة النصرة الارهابية شمال غرب سوريا، الخميس، في قصف شنته طائرة مسيرة، حسبما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

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