مصدر: البرلمان يصوت السبت على تقسيم الدوائر الانتخابية بشكل نهائي

2020/10/23 | 00:58 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} كشفت مصادر نيابية، ان مجلس النواب قرر التصويت على فقرة تقسيم الدوائر الانتخابية في جلسة السبت أي قبل يوم من الذكرى السنوية لتظاهرات تشرين الجاري {25 تشرين} بشكل نهائي.

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